El portero se marchó lesionado a los 70 minutos tras sufrir un choque en un balón parado. Raya se fue con el brazo inmovilizado y ayudado por el cuerpo médico del Arsenal. Su lugar en el campo lo ocupó Kepa Arrizabalga, que no recibió ningún gol en el resto del encuentro.

La baja del español es sensible para los 'Gunners' porque Raya es el Guante de Oro de la Premier League las últimas tres temporadas y una de las razones del éxito del equipo en estos años.

Se espera que Mikel Arteta, que comparece esta tarde ante los medios de comunicación, dé más detalles sobre el problema que sufre Raya y el tiempo estimado de baja que se prevé.