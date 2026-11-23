En su resumen, la agencia AFP informó que el último partido de la fase regular, los Rayos del Necaxa le arrancaron un empate 2-2 a los Gallos Blancos del Querétaro en el estadio La Corregidora.

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Dirigido por el chileno Esteban González, el Querétaro se despidió con 21 puntos en la duodécima posición, y con siete juegos seguidos sin ganar, incluidas seis derrotas.

El Necaxa, del entrenador peruano Juan Reynoso, terminó con 14 unidades y subió a la decimosexta posición.

Alí Ávila adelantó 1-0 a los Gallos Blancos al minuto 13 con un remate de cabeza. Emilio Rodríguez hizo el 1-1 para los Rayos al minuto 15 mediante un tiro desde los linderos del área, y a los 75’ el paraguayo Enzo Giménez firmó el 2-1 con un disparo a unos 30 metros del arco necaxista. El argentino Julián Carranza selló el 2-2 con un penal, al 89’.

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El luqueño Giménez, volante de 28 años, con pasado en General Díaz, Cerro Porteño y Rosario Central de Argentina, anotó su primer tanto en 20 juegos con el Querétaro.