El técnico chileno modifica casi toda su zaga respecto al once que el sábado empató 1-1 en el derbi Sevilla-Betis, con la entrada de Ángel Ortiz, Diego Llorente y el argentino Valentín Gómez por Bellerín, Bartra y el brasileño Natan, y varía por completo su medio campo al jugar el uruguayo Facundo Bernal y el colombiano Nelson Deossa, en lugar de Marc Roca y Fornals.

En el ataque del equipo verdiblanco se mantiene el tridente ofensivo formado por el brasileño Antony dos Santos, Isco Alarcón y el marroquí Ez Abde, y reaparece tras su lesión Cucho Hernández, quien sustituye al polivalente Aitor Ruibal en relación con el derbi. Es baja de última hora por un problema de rodilla el argentino Giovani Lo Celso.

En el Slovan Bratislava, el entrenador marfileño Yaya Touré introduce tres variaciones respecto al once del último partido de la Liga de Eslovaquia ganado al Ruzomberok (0-1), al sustituir el eslovaco Takác en la portería al serbio Aleksandar Popovic, el panameño César Blackman al lesionado Artur Gajdos y el extremo Nino Marcelli a Alexej Maros.

El Slovan Bratislava sale con Takác; Matsuoka, Markovic, Bajric, Sandro Cruz; Blackman, Pokorny, Ibrahim; Barshegyan, Marcelli; y Sporar.

El Betis comienza con Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Fran García; Facundo Bernal, Deossa; Antony, Isco, Abde; y Cucho Hernández.