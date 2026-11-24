Así lo condicionan sus registros hasta ahora, con cuatro de doce puntos con el triunfo ante el Manchester United (2-0), el empate en Stuttgart (1-1) y las derrotas contra el Liverpool (2-1) y el Bayern Múnich (0-2), y así lo marca el histórico que ha hecho falta en las dos únicas campañas del formato actual del torneo: se necesitaron 16 puntos (doce más de los que tiene con doce por jugarse) para ocupar un sitio entre los ocho primeros. Una eliminatoria menos y la vuelta en casa en octavos son los alicientes.

Es el panorama actual de la Champions en el caso del Atlético, que tiene menos obligaciones para estar dentro del corte de los 24 primeros. Ahí la exigencia es menor, entre los nueve puntos que marcaron el pase a dieciseisavos en la pasada temporada y los once de 2024-25, pero aún así requiere contar siete puntos más de los que ha sumado hasta ahora, cuando viene el Viking, asoma el PSV Eindhoven y esperan en enero Bodo/Glimt y Fenerbahce.

Su momento, en cualquier caso, transmite optimismo y posibilidades. El Atlético está fuerte como colectivo, mientras brilla Alex Baena, al que Diego Simeone ya ve con la cuota de responsabilidad en el equipo que tenía Antoine Griezmann (ha marcado seis goles y ha dado cuatro en este curso); se reafirma Pablo Barrios; sigue más que vigente Koke Resurrección, guía, capitán y líder en el medio campo, o mantiene su evolución evidente Julián Alvarez, en niveles ya altos de asociación, regate y fútbol, pero aún a la espera de más goles. Suma dos.

Debe reencontrar esos goles el Atlético, pero no solo únicamente en su caso, sino también en Alexander Sorloth, aún sin tino y aún sin gol, o Jonathan David, con tres tantos, aunque con menos presencia últimamente en las alineaciones, como también le ocurre a Kang-in Lee.

De los 30 goles del conjunto rojiblanco en este ejercicio, solo un 16,6 por ciento son de sus delanteros natos. Solo cuatro de esos tantos fueron en cuatro encuentros de la Liga de Campeones, en la que tan solo han marcado Julián Alvarez, Pablo Barrios, Marcos Llorente y Ademola Lookman.

Cuatro aciertos de 39 tiros, 15 de ellos entre los tres palos, del Atlético, que es el trigésimo segundo de la competición en esa estadística y cuyo último recuerdo en el torneo es el revés por 0-2 contra el Bayern, mientras en LaLiga EA Sports acumula ocho victorias en sus últimos nueve compromisos.

Necesita más en Champions. Y contra el Viking, al que recibe sin Cristian ‘Cuti’ Romero, baja por séptimo choque seguido, y Lookman, fuera por segundo partido, aunque le queda por delante aún un mes más fuera de competición. Marc Pubill ya ha superado un esguince de tobillo. En el once se prevé un equipo casi similar al 0-3 en Getafe, con alguna variación, quizá Alexander Sorloth, Kang in Lee o Marc Pubill, para abordar un triunfo crucial, entre un calendario muy cargado hasta Navidad, con ocho partidos en 25 días.

Golpeado por una derrota que puede ser decisiva para la liga noruega y con la duda de su goleador llega al Metropolitano el Viking, que ha perdido sus dos anteriores partidos a domicilio en la competición (Stuttgart y Aston Villa).

El Viking cayó el sábado en su visita frente al Tromsø (3-2), una derrota que le hace perder el liderato frente al Bodø Glimt y le complica mucho volver a ser campeón, con tres puntos de desventaja a falta de tres jornadas.

El campeón noruego, que pierde por enfermedad al lateral Haugen, mantiene la incógnita por un virus del delantero danés Peter Christiansen, que no viajó la víspera con el equipo pero que se espera pueda incorporarse este martes al resto de la expedición.

Christiansen, que lleva dos goles en Liga de Campeones y es el máximo goleador de la liga de ese país nórdico, es uno de los pocos jugadores extranjeros del Viking, un equipo formado mayoritariamente por jugadores noruegos.

"Es el partido más duro que tenemos fuera de casa. No hay duda", ha admitido el técnico noruego, Morten Jensen, quien consideraría un "milagro" ganar en el Metropolitano.

El capitán del Viking, Zlatko Tripic, califica el partido contra el equipo de Simeone como un reto "increíble" y admite que el Viking ha encajado demasiados goles en la competición, sobre todo fuera de casa, algo que necesita cambiar si quiere puntuar este miércoles.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand o Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Barrios, Koke o Cardoso, Baena; Julián Alvarez y Sorloth.

Viking: Viking: Østbø; Auklend, Falchener, Stensness, Heggheim; Tripic, Askildsen, Bell, Bjørdal; Botheim, Christiansen o Postema.

Árbitro: Erik Lambrechts (Bélgica).