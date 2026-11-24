“A disfrutar, no tenemos nada que perder y hay que ir a por todas. Tenemos que hacer un partido redondo y ellos que tengan uno un poco malo. Pero somos once contra once y todo puede pasar. Nuestro capitán (Zlatko Tripic) tiene mucha fe en sacar puntos este miércoles, así que no queda otra que seguirlo”, declaró en rueda de prensa.

Botheim, que resaltó la presencia de 4.000 aficionados noruegos en las gradas del Metropolitano, destacó el “nivel altísimo” de la Liga de Campeones, “especialmente a nivel individual en los jugadores”.

“Si te relajas medio segundo, te penalizan directamente. No te puedes dormir, tienes que estar al máximo para poder sacar algo positivo”, añadió.