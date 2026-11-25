"Ha habido mucha energía negativa alrededor de Lukaku en estos últimos dieciocho meses y la selección ya no era el refugio de paz y energía positiva del que disfrutaba antes", declaró en el pódcast Café Constant Sébastien Ledure, a quien la radiotelevisión pública RTBF describe como abogado y hombre de confianza del futbolista.

Ledure, que se ocupa de los contratos del delantero del Fenerbahçe, de 33 años, aludió, entre otras cosas, al fallecimiento del padre de Lukaku y a las lesiones del jugador, pero también a la pérdida de protagonismo del atacante en la selección que dirige el neerlandés Mark van Bommel.

"En mi opinión, no hubo nada intencionado por parte de la Federación, pero seguramente se subestimaron el carácter y la personalidad de un jugador tan importante. Romelu no es cualquiera", dijo.

Ledure agregó que Lukaku, que pocos meses antes había expresado su deseo de llegar al Mundial de 2030, siguió "ejerciendo su papel de motivador hasta el último partido" y "se tomó muy en serio su función de líder".

"Pero Romelu no quería quedar reducido a alguien que simplemente da discursos antes de los partidos. Me dijo claramente: 'Nunca he robado un solo minuto en la selección belga, me lo he ganado todo con el sudor de mi frente y ya no necesito minutos por compasión'", aseguró.

El abogado explicó que el delantero "quiere jugar porque tiene nivel para hacerlo" y que "reducirlo al papel de hermano mayor y de líder es menospreciar sus méritos".

"Romelu demostró su valía en el Mundial hace apenas tres meses. Ese talento no ha desaparecido de la noche a la mañana", dijo sobre un campeonato en el que Lukaku disputó seis partidos, marcó tres goles y dio una asistencia, contribuyendo a que Bélgica alcanzara los cuartos de final, en los que cayó ante España, a la postre campeona.

El futbolista, que no disputó un solo minuto en la última concentración de los Diablos Rojos, anunció por sorpresa el 16 de noviembre que ponía fin a su carrera con la selección, sin aclarar los motivos de su decisión y limitándose a compartir emociones y agradecimientos.

"Nunca olvidaré estos momentos. Estoy en paz con mi decisión de dejarlo aquí (...). Durante estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional. He vivido todas las emociones posibles", escribió en Instagram el futbolista, que ha participado en cuatro Mundiales y tres Eurocopas y se despide de Bélgica con 94 goles en 135 partidos.

El fútbol belga esperaba coletazos de la salida de la selección de "Big Rom", delantero que lleva casi dos décadas como profesional en clubes de Bélgica (Anderlecht), Inglaterra (Chelsea, West Bromwich Albion, Everton y Manchester United), Italia (Inter de Milán, Roma y Nápoles) y Turquía (Fenerbahçe).

Esta misma semana, el también exjugador internacional belga Radja Nainggolan anticipó que habría turbulencias.

"Hablé por teléfono con Romelu durante una hora. Me dijo que iba a estallar una pequeña bomba. Ha habido problemas internos entre él y determinadas personas. No diré nada más, él mismo lo revelará", dijo en el pódcast Ongefilterd el ahora jugador del Patro Eisden Maasmechelen, de la segunda división belga, de 38 años y procesado por un presunto delito de blanqueo de capitales.

El abogado de Lukaku, no obstante, aseguró desconocer el alcance de las revelaciones anticipadas por el "Ninja".

"No tengo conocimiento de la pequeña bomba de la que habla Radja Nainggolan", dijo Ledure, quien agregó que el delantero "ha dicho que necesita un poco de tranquilidad".

"Después será él quien decida cuándo y cómo hablará", concluyó.