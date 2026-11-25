Con el título local decidido a favor del Flamengo, el entrenador de los verdes paulistas, el portugués Abel Ferreira, prefirió reservar a sus figuras para el crucial partido continental del sábado en el estadio Centenario de Montevideo ante Estudiantes de La Plata (17:00, hora paraguaya).

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Camilo, en el minuto 5, Max Alves, en el 32 y Miguel Carvalho, en el minuto 91, anotaron los goles para el Chapecoense.

El encuentro en la Arena Condá estuvo enmarcado en actos por el décimo aniversario de la tragedia del Chapecoense, que se cumplirá el sábado. El 28 de noviembre de 2016 el avión en el que el club viajaba para jugar la ida de la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional colombiano se estrelló en las proximidades de Medellín. Murieron 71 de los 77 ocupantes.

“Para siempre recordados”, se leía en una pancarta que desplegó este martes el equipo anfitrión cuando formó en cancha antes del pitazo inicial.

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Alan Ruschel, uno de los sobrevivientes, llevó este martes la pelota en la salida de ambos conjuntos del túnel de vestuarios. Ruschel se retiró este año con el Juventude, después de que el club consiguiera el ascenso a la Serie A. Recibió un homenaje junto a otro de los supervivientes, el exjugador Neto. El público dedicó un minuto de aplausos a las víctimas cuando el cronómetro marcó el minuto 10.

Los habituales titulares del Palmeiras ni siquiera se trasladaron a Chapecó, con lo que tuvieron espacio promesas como Heittor, de 19 años, y Luis Pacheco, de 18, y futbolistas con poca participación en la temporada como el veterano portero suplente Marcelo Lomba.

“No es solo futbol”

“Tengo respeto, admiración y cariño por todos mis jugadores, los que juegan más y los que juegan menos”, dijo Ferreira.

Ante la inminencia de la final de la Libertadores, Ferreira dijo que se le planteó posponer el partido, pero aseguró que rechazó esa opción como una forma de acompañar los homenajes a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas de la tragedia de hace diez años.

“Se me propuso no venir aquí, pero la verdad que no me sentiría bien conmigo mismo si no veníamos” , comentó. “Esto no es solo fútbol”.

La 37ª y penúltima fecha del campeonato brasileño se completará entre el jueves y el domingo. El Flamengo, que garantizó revalidar su título del año pasado el sábado con un empate 1-1 ante el Palmeiras, encabeza la tabla con 80 puntos, seis más que el Verdão. El Chapecoense está matemáticamente descendido.

Plan de viaje

El plantel del Palmeiras, en busca de la cuarta Copa Libertadores del equipo tras las ganadas en 1999, 2020 y 2021, viajará a Montevideo el miércoles en la tarde para la final ante Estudiantes. El club informó que tendrá el jueves una primera sesión de trabajo en Uruguay en el centro de entrenamientos del club local Albion.