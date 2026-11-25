El lateral y el centrocampista no se ejercitaron ayer junto a sus compañeros, al menos durante los quince minutos abiertos a los medios de comunicación, pero este miércoles se han reincorporado a la dinámica del equipo en una lluviosa matinal en las instalaciones rojiblancas.

La ausencia de Yeray, que acabó el encuentro frente al Espanyol con aparentes molestias físicas y no se ha ejercitado en toda la semana con sus compañeros, podría complicar la disponibilidad del central vizcaíno para el duelo ante el Málaga. Edin Terzic cuenta para La Rosaleda con las ausencias seguras de los lesionados Dani Vivian, Maroan Sannadi y Gorka Guruzeta.

Tampoco se ha visto a Alex Berenguer en los primeros quince minutos del entrenamiento, probablemente por gestión de cargas. El extremo no participó en la sesión a puerta abierta del lunes, aunque el martes sí trabajó con aparente normalidad.

El guardameta Simón García, el defensa Beñat Larrea y los delanteros Igor Oyono y Txus Vizcay han sido los canteranos reclutados por el técnico alemán.

El Athletic completará la preparación del encuentro frente al Málaga con otras dos sesiones. Antes de la última, prevista para el viernes, Terzic comparecerá ante los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa previa al partido.