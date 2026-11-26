Aucas, con 57 puntos, visitará al Barcelona, que suma 53 unidades, mientras que Liga de Quito, con 54, jugará contra el Marcará, que en la pasada jornada, al igual que el campeón anticipado del torneo, el Independiente del Valle, se aseguró un billete cada uno para la fase de Grupos de la Libertadores 2027.

Por su parte, la Universidad Católica, que también tiene 54 puntos y garantizó su participación en la próxima Libertadores, se enfrentará al cuadro del Valle.

Si bien la Católica dispondrá de un billete para el próximo torneo continental, aspira a cerrar la temporada de la Liga Pro en tercer lugar para acceder a la Libertadores desde la segunda fase previa.

El Aucas se perfila como el favorito para cerrar en el tercer puesto contra un Barcelona plagado de irregularidad futbolística en la actual temporada.

Liga de Quito procurará maquillar su irregular campaña con una gran actuación en el enfrentamiento a domicilio del Macará.

Mientras que por el hexagonal del descenso, se disputarán decisivos partidos en procura de cuatro equipos salvar la categoría para el torneo de la próxima temporada.

- Viernes: Delfín-Orense y Deportivo Cuenca-Manta.

- Sábado: Universidad Católica-Independiente del Valle; Macará-Liga de Quito y Barcelona-Aucas.

- Lunes: Mushuc Runa-Técnico Universitario.