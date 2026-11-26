Folarin Balogun lideró la victoria del conjunto dirigido por Filipe Luis en Escocia. Edan Diop anotó uno de los tantos. Los otros dos fue del delantero estadounidense, el decisivo ya en el minuto 94. Su cuarta victoria en cuatro jornadas es una garantía de clasificación. También encabeza en la tabla el avance hacia las eliminatorias ya de forma matemática.

Casi lo tienen hecho también el Brighton, que es segundo, con un triunfo por 4-0 frente al Universidad Craiova, y el Sint Truiden, tercero y que derrotó por 0-2 al Hajduk en Split. Tienen 10 puntos, seis más que el corte con seis por disputarse.

El 'top ocho' actual lo completan el Ajax, que ha reaccionado a su revés de la primera cita a golpe de tres victorias seguidas, la más reciente este jueves por 4-0 ante el Thun; el Panathinaikos, que perdió el pleno y su partido con el Nordsjaelland (3-2), pese a adelantarse por 2-0 en el marcador; el Lugano, pese a caer 2-0 con el Jablonec; el Twente, doblegado por el Friburgo (1-2), y el Trabzonspor, vencedor 1-2 ante el CSKA Sofía.

Por abajo, el Getafe está sin margen. Es trigésimo cuarto con un único punto, tras su tercera derrota consecutiva en Europa, esta vez contra el Iberia Tiflis por 1-0. Sólo están por debajo el Pafos y el KuPS Kuopio, con un punto también.

El corte está por ahora en cuatro puntos, pero estará más arriba. El equipo de José Bordalás debe ganar sus dos últimos encuentros, que lo enfrentarán al Inter Escaldes y al Ajax.

El Inter Escaldes ganó por 2-0 al Copenhague para ser el primer equipo andorrano en vencer un encuentro en una fase liga de competición europea.