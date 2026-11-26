Costa Rica, dirigida por la entrenadora brasileña Lindsay Camila, tiene como objetivo vencer a Jamaica en este partido de cuartos de final del campeonato de Concacaf, y así obtener uno de los cuatro boletos de la confederación a Brasil 2027, que para Costa Rica sería su tercer mundial femenino de categoría absoluta tras participar en el de Canadá 2015 y en el de Australia y Nueva Zelanda 2023.

"Soy soñadora y lo que intento trasmitir a ellas es que tenemos que soñar y hacerlo. Si logramos hacer lo que hemos venido trabajando ante un equipo tan fuerte como Jamaica vamos a lograr la clasificación", dijo a los medios locales la entrenadora.

La escuadra que gane el duelo en el Texas Health Mansfield Stadium avanzará a las semifinales del torneo de Concacaf, lo que también podría significar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, justas a las que la Confederación tiene derecho a tres plazas, más la del anfitrión Estados Unidos.

Es decir, si Estados Unidos avanza a las semifinales sobre El Salvador, los restantes tres semifinalistas obtendrán automáticamente a los Juegos Olímpicos.

Costa Rica nunca ha participado en fútbol femenino de los Juegos Olímpicos, por lo que el partido ante Jamaica reviste aún más trascendencia histórica para las ticas.

La Federación Costarricense de Fútbol ha informado que la selección femenina, integrada por 23 futbolistas, ha invertido tiempo en analizar videos de Jamaica con miras al partido de este viernes.

Entre las principales figuras de la selección tica se encuentran la guardameta del Atlético de Madrid español Génesis Pérez; la zaguera de Rayadas de Monterrey mexicano, Valeria Del Campo; la experimentada centrocampista del Kansas City Current estadounidense, Raquel Rodríguez; la atacante del París FC francés, Sheika Scott; y las delanteras Melissa Herrera y Priscila Chinchilla, provenientes del FC Juárez y del Pumas mexicanos, respectivamente.

En total, la selección costarricense está conformada por 11 futbolistas que juegan en el fútbol internacional y 13 de la liga local.

El Torneo de la Concacaf comenzará este viernes con la fase de cuartos de final y concluirá el 5 de diciembre próximo con la final y el partido por el tercer lugar.