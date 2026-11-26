Sábado 28 de noviembre. 16:00 CET/15:00 GMT. Manchester United-Brentford.

Aún no ha ganado Mauricio Pochettino con el Manchester United. Ni en su estreno en la ‘Premier League’, con el 4-0 encajado en Anfield contra el Liverpool, ni en la Liga de Campeones, con un empate a dos en Lisboa. Este sábado se abre una nueva oportunidad. Y una nueva ‘final’. En la penúltima posición de la tabla, con tan solo ocho puntos de 33 posibles, sin un triunfo en la liga desde el 30 de agosto, recibe en Old Trafford al Brentford, sexto, pero aun sin victorias lejos de su estadio.

Domingo 29 de noviembre. 13:00 CET/12:00 GMT. Everton-Liverpool.

El Liverpool de Andoni Iraola es el mejor visitante de la temporada en la ‘Premier League’ inglesa. Es el único invicto lejos de su campo, además ahora con cuatro victorias consecutivas que pone a prueba en el derbi de la ciudad contra el Everton, a tan solo cinco puntos, con dos triunfos en las últimas tres citas y derrotado en sus últimos tres choques contra los ‘Reds’. La presión es del Liverpool, que debe ganar para aprovechar el duelo directo entre Arsenal y Manchester City y remarcar que aún está a tiempo de competir por ser campeón. Está a siete puntos del liderato, mientras aguarda noticias de la lesión de Víctor Muñoz en la Liga de Campeones.

Domingo 29 de noviembre. 17:30 CET/16:30 GMT. Arsenal-Manchester City.

El Arsenal es el líder. El Manchester City es tercero. Hay seis puntos de diferencia entre los dos, enfrentados este domingo en el partido de los partidos en este curso de la liga inglesa. Un duelo entre los dos más firmes aspirantes al título, aunque con matices recientes. El Arsenal es muy fiable y el City se ha caído en las últimas cuatro jornadas, sin una sola victoria y con tres derrotas que debe enmendar este domingo para acercarse de nuevo a la cima. Una derrota sería un golpe ya casi definitivo para el conjunto de Enzo Maresca, que además tiene pendiente la revancha de la Community Shield: 3-0 para el Arsenal.

Domingo 29 de noviembre. 19:30 CET/18:30 GMT. Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen.

El Dortmund y la presión del líder

El Borussia Dortmund es el líder de la Bundesliga alemana. Ahora debe defender la cima. No es un asunto fácil cuando el Bayern Múnich es su competidor en la tabla, a dos puntos de distancia, y cuando el Bayer Leverkusen es su rival sobre el campo en la undécima jornada. Primero contra quinto, sin una sola derrota aún del equipo que ejerce como local en el Signal Iduna Park, con siete triunfos y tres igualadas. Su adversario llega en una racha de dos victorias consecutivas. El Bayern juega el sábado contra el Hamburgo en el Volksparkstadion.

Domingo 29 de noviembre. 20:45 CET/19:45 GMT. Como-Juventus.

¿La última ocasión del Juventus?

El Juventus está al límite. A once puntos del liderato del Lazio, la competencia por el ‘Scudetto’ está más que complicada, pero la clasificación para la Liga de Campeones también exige más del conjunto turinés, a cinco puntos del quinto puesto que marca el Como, su oponente este domingo. El bloque de Cesc Fábregas, a un punto tan solo del cuarto lugar del Milan, está en un gran momento: suma ocho victorias en sus últimos nueve partidos entre la liga italiana y la Liga de Campeones. Nada más lo ha vencido el Inter en todo ese tramo.