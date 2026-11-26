El equipo, dirigido por el técnico catalán Felip Ortiz, se ha impuesto por 2-0 al FC Copenhague, el club más laureado de la historia en Dinamarca, en la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga Conferencia con goles del medio catalán David López en el minuto 18 y, en el minuto 56, con un gol del también español Faysal Chouaib de penal.

El club danés, dirigido por el ex-jugador Bo Svensson, se quedó con 10 jugadores en el minuto 53 por una doble amarilla al exsevillista Thomas Delaney, y tres minutos después perdió a otro jugador por una roja directa, Ákos Markgráf, por agresión dentro del área al mexicano Anwar Hernández.

Esté partido fue el último del entrenador Felip Ortiz, que acaba de fichar por el Fotbal Club Botoșani de la primera división de Rumania. El que fue segundo entrenador del Barça con Sergi Barjuan es el entrenador que ha hecho doble historia con el Inter Club Escaldes al convertirlo en el primer club andorrano en clasificarse para jugar la Fase Liga de una competición europea y ahora en el que consigue el primer triunfo.