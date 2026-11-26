El combinado español tuvo que remontar hasta en dos ocasiones un encuentro que se le complicó desde el inicio. Christopher Gonzalez adelantó a Estados Unidos nada más arrancar el partido tras una imprecisión en defensa de España.

El equipo de Hernán Pérez logró el empate en el minuto 14, cuando Adrián Díaz-Jiménez Martín aprovechó un remate a bocajarro de Alberto Ruiz para enviar el balón a la red.

Ambos conjuntos dispusieron de oportunidades durante el resto de la primera parte, aunque ninguno consiguió volver a marcar antes del descanso.

España salió mejor tras la reanudación y culminó la remontada en el minuto 49, cuando Alberto Ruiz transformó un penalti.

El combinado americano trató de reaccionar, pero se encontró con la oposición del guardameta Danel Castro, que tuvo varias paradas de mérito.

Cuando parecía que España tenía controlado el encuentro, el tramo final deparó un desenlace cargado de emoción. Levi Welch estableció el empate en el minuto 85, pero Tiago Polo respondió en la siguiente jugada para devolver la ventaja al conjunto español.

Estados Unidos no se rindió y Ryan Schlotterbeck volvió a igualar el marcador en el último minuto, lo que obligó a decidir el título desde el punto de penalti.

En la tanda, después de siete lanzamientos, España se impuso gracias al acierto de Hugo Fernández en el penalti decisivo y al fallo de Nolawi Teshome, que envió el balón por encima del travesaño.

De esta forma, la selección española se adjudicó el Torneo El Albi, en el que también tomaron parte los combinados nacionales de Catar y Suecia.