Hasta hace no muchos meses, el Real Madrid vivía en un constante estado de ansiedad por el constante goteo de defensores que entraban y salían de la enfermería. Casi no hubo tiempo para tomarse un respiro: Trent y Carvajal se lesionaron con menos de dos semanas de diferencia en septiembre de 2025.

Carvajal regresó en octubre y acabó el mes operado de una rodilla. Trent sufrió otra lesión muscular en diciembre. Mientras tanto, las ausencias de Militao, Alaba, Rüdiger y Huijsen llegaron a coincidir en noviembre. La defensa se recompuso varias veces y el trabajo pasó de Xabi Alonso a Álvaro Arbeloa. Carreras llegó a jugar por dentro y Tchouaméni todavía tuvo que actuar de central en febrero, en Liga contra el Rayo.

Cada arreglo tenía un coste. Mover a Carreras al centro obligaba a cubrir también el lateral izquierdo. Retrasar a Tchouaméni resolvía una urgencia en el área propia, pero quitaba al Real Madrid a un centrocampista capaz de generar equilibrio con su fortaleza física y criterio defensivo. Las lesiones acababan condicionando la forma de jugar de futbolistas que estaban sanos. Por eso, los refuerzos de este verano en defensa también influyen en el centro del campo, donde Mourinho puede sostener sus decisiones aunque cambie a los hombres que juegan por detrás.

El Real Madrid acertó al repartir los fichajes por toda la zaga. Dumfries añadió profundidad por la derecha, Cucurella abrió la competencia en la izquierda y Konaté se entendió pronto con Huijsen. Con Militao y Rüdiger disponibles y Asencio, de momento como única baja, Mourinho ha podido hacer algo que parece sencillo hasta que faltan jugadores: repetir. Ha alineado juntos a Konaté y Huijsen en once de sus primeros 18 partidos y ha utilizado la mitad de parejas de centrales que Xabi Alonso en ese mismo tramo. Y esa continuidad, tiene mucho valor.

El caso de Valverde es el que mejor explica cuánto ha cambiado el contexto. La temporada pasada encadenó siete titularidades en el lateral derecho mientras el Real Madrid trataba de recuperar efectivos en esa banda. Ahora Mourinho también recurre al uruguayo cuando tiene a Trent y Dumfries a su disposición. Y, curiosamente, no hay quejas del uruguayo. Antes le disgustaba jugar en esa posición y ahora reconoce que hasta le divierte.

Valverde puede aprovechar su capacidad para recorrer la banda y llegar desde atrás, como en el gol que marcó al PSV. También puede recurrir al pase de Trent en la salida o a la profundidad de Dumfries. La plantilla le permite elegir un perfil en función del partido y conservar los otros dos como alternativas. De tener un lateral diestro a disgusto, el Real Madrid ha pasado a tener tres a pleno rendimiento.

Y durante el choque frente al PSV, el Real Madrid pudo disfrutar de una acción impensable la temporada pasada. Cuando el Madrid se fue al descanso por detrás ante el PSV, Mourinho sentó a Militao y Rüdiger y dio entrada a Konaté y Huijsen. Buscó mejor salida del balón y encontró a otros dos centrales disponibles. Les pidió solidez y que intentaran salir jugando, según explicó después Huijsen. Tchouaméni también se marchó, pero recolocó a Güler en su posición y Valverde se mantuvo en derecha. En el banquillo quedaron Trent, Dumfries y Carreras. El Real Madrid remontó y ganó 5-1.

El verano se juzga también con estos movimientos al borde de las navidades. Mourinho miró al banquillo con el partido cuesta arriba y encontró allí a su pareja de centrales más utilizada. Pudo cambiar el eje de la defensa de una vez y conservar a los jugadores que necesitaba por delante. Hace un año, el Real Madrid movía el equipo entero para sostener la defensa. Ahora puede mover la defensa para cambiar un partido.