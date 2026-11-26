Lo Celso se retiró con molestias en una rodilla en el entrenamiento de las vísperas al duelo europeo, para el que no fue convocado Dani Ceballos por unas dolencias musculares que sufrió en el duelo liguero ante el Sevilla, y ambos son duda para el choque frente al cuadro de Vallecas.

El técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, será el que en su comparecencia de este viernes informe de la disponibilidad de ambos centrocampistas para el partido del sábado, en el que podría volver a lista el punta canterano José Antonio Morante una vez superadas la dolencia muscular que lo ha dejado fuera de las últimas convocatorias.

Morante, según se vio en los minutos abiertos a los medios, ya se ha ejercitado con el grupo, con el que no ha estado el marroquí Ez Abde, quien fue suplido en el minuto 87 del duelo ante el Slovan por Rodrigo Riquelme sin aparentes problemas físicos, por lo que sí podría estar disponible para el Rayo Vallecano.

Resta una sesión de entrenamiento para que Pellegrini calibre el estado físico de la totalidad de su plantilla para afrontar el choque ante el Rayo y el de Copa del Rey del próximo jueves ante el Extremadura en Almendralejo (Badajoz, oeste de España).