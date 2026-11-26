Un día después de arribar a la capital uruguaya, los dirigidos por el portugués Abel Ferreira se entrenaron en la ciudad deportiva de Albion, al tiempo que los de Alexander Medina lo hicieron en la de Montevideo City Torque.

Los futbolistas de Palmeiras se ejercitaron en el gimnasio y trabajaron con el balón en el campo de juego, según mostró el equipo en un video publicado en sus redes sociales.

El uruguayo Joaquín Piquerez, quien se encontraba lesionado, regresó el miércoles a trabajar con sus compañeros al igual que el central Murilo, y es casi un hecho que ambos serán titulares.

De acuerdo con esto, los brasileños saltarían al campo con Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlo Freitas, Lucas Evangelista, Piquerez; Juan Manuel López, Jhon Arias y Vitor Roque.

Del lado argentino, la principal duda es la presencia de Joaquín Correa, quien se entrena tras una lesión para poder ser de la partida y el sábado podría sumar algunos minutos.

Su último partido fue el pasado 7 de noviembre ante Talleres por el Torneo Clausura local. El exjugador de Inter de Milán fue titular y debió dejar el campo a los 70 minutos.

De acuerdo con esto, se perdió cinco días después la final de la Supercopa Argentina, en la que el 'Pincha' fue campeón tras vencer por 3-2 a Independiente Rivadavia.

Sin Correa, el equipo se perfila para jugar con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

La final ente Palmeiras y Estudiantes se jugará el próximo 28 de noviembre desde las 17:00 hora local (20:00 GMT) en el histórico estadio Centenario de Montevideo.

Los brasileños buscarán su cuarto título tras los de 1999, 2020 y 2021, mientras que los argentinos irán por el quinto luego de los de 1968, 1969, 1970 y 2009.