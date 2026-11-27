Costa Rica se mantuvo con vida en el partido hasta el medio tiempo a pesar del gol de Jody Brown al minuto 16, pero en el segundo periodo no aguantó más frente al poderío jamaiquino y encajó rápidamente los goles de Kalyssa Van Zanten al 59, y de Khadija Shaw al 65.

Con este resultado, Jamaica obtuvo uno de los cuatro boletos directos al Mundial de Brasil 2027 reservados para las semifinalistas de este campeonato de la Concacaf. Costa Rica aún puede optar por su clasificación al Mundial por medio de una repesca intercontinental a la que tendría derecho si gana un 'play in' que disputarán las selecciones perdedoras de los cuartos de final del certamen de la confederación.

Con un poderío y velocidad superiores, Jamaica se adueñó de las acciones después de unos primeros minutos de Costa Rica llenos de ímpetu y que provocaron algunos nervios en la guardameta jamaiquina Rebeca Spencer.

La guardameta jamaiquina cometió dos errores en salida al entregar el balón a Melissa Herrera, pero la atacante costarricense no pudo aprovechar para marcar un gol.

Poco a poco el combinado caribeño fue imponiendo sus condiciones en el Texas Health Mansfield Stadium, y después de varias llegadas a la portería de Daniela Solera, logró abrir el marcador con un remate cruzado de Jody Brown, que concluyó una buena combinación previa en el área.

Solera se convirtió en la principal figura de Costa Rica con sus atajadas ante dos remates de Kalyssa Van Zanten, que mantuvieron a Costa Rica con esperanzas de empatar cuando el partido se fue al descanso con un marcador de 1-0 que pudo haber sido más amplio.

En el segundo tiempo Jamaica salió decidida a sentenciar el cotejo en los primeros minutos en los que creó varias ocasiones claras que fueron desaprovechadas por Khadija Shaw y Allyson Swaby, quienes no consiguieron enviar a la red sendos remates de cabeza.

El asedio jamaiquino dio frutos al minuto 59 cuando Van Zanten finalmente logró anotar con un buen remate tras recibir un pase en el área.

El 3-0 cayó al 65 en un tiro libre de Shaw que se desvió en la barrera y dejó sin opciones de reacción a la guardameta Solera.

El resto del partido transcurrió entre los esfuerzos sin claridad de Costa Rica por recortar la diferencia y la solidez defensiva de Jamaica que concedió pocos espacios.

3. Jamaica: Rebecca Spencer; Amelia Van Zanten (Kameron Simmonds, m.87), Konya Plummer, Drew Spence, Jody Brown, Khadija Shaw, Kalyssa Van Zanten (Nikayla Small, m.71), Deneisha Blackwood, Allyson Swaby, Atlanta Primus (Trudi Carter, m.79) y Solai Washington (Shania Hayles, m.71).

0. Costa Rica: Daniela Solera; Mariana Benavides, Valeria Del Campo, Daniela Cruz, Fabiola Villalobos; Raquel Rodríguez (Nubia Medina, m.85), Lixy Rodríguez (Gloriana Villalobos, m.46) (Alexandra Pinell, m.54), Katherine Alvarado, Sheika Scott; Melissa Herrera (Anna Gilbertson, m.85) y Priscila Chinchilla.

Árbitra: La mexicana Amairany García. Amonestó a la costarricense Valeria Del Campo y a la jamaiquina Solai Washington.

Goles: 1-0, m.16: Jody Brown. 2-0, m.59: Kalyssa Van Zanten. 3-0, m.65: Khadija Shaw.

Incidencias: Partido de cuartos de final del Campeonato femenino de Concacaf, clasificatorio al Mundial de Brasil 2027, disputado en el Texas Health Mansfield Stadium, en Estados Unidos.