Ni el central argentino, que ya ultima su puesta a punto de una dolencia muscular y que se perderá su octavo encuentro seguido, ni el atacante noruego, con una lesión muscular desde el pasado miércoles ante el Viking, ni el extremo nigeriano, con un esguince de rodilla de alto grado, están disponibles aún para el técnico argentino.

La convocatoria está compuesta por todos los jugadores disponibles del primer equipo (los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo y Dani Martínez; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza; los extremos Arnau Ortiz y Giuliano Simeone; y los atacantes Kang-in Lee, Julián Alvarez y Jonathan David) más Romeo Hueso, lateral del filial.