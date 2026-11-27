Pese al sabor agridulce del empate sobre la bocina ante el eterno rival, el Betis llega al choque después de casi certificar el pase a la siguiente ronda en Liga de Campeones ante el Slovan de Bratislava (0-2) y con el objetivo irrenunciable de seguir en la lucha por los puestos altos de la clasificación.

Cuartos con 27 puntos, a cuatro del Atlético de Madrid, los de Pellegrini son sabedores de la importancia de los puntos y, para ello, saldrán a La Cartuja con la intensidad y concentración exigidas por un técnico que, fiel de su estilo, saldrá con cambios respecto al once que sacó en Liga de Campeones.

Con las bajas por lesión de Dani Ceballos y el argentino Giovani Lo Celso, Pellegrini ha confirmado la presencia en su lista del extremo marroquí Ez Abde tras un golpe que sufrió en el duelo ante el Slovan, aunque no sería descartable que lo reservase en su habitual sistema de rotaciones.

El resto del once no diferirá en mucho al que el Betis sacó en el Sánchez Pizjuán con la inclusión del colombiano Cucho Hernández, titular en Bratislava y que podría volver a ser el hombre de referencia arriba del equipo verdiblanco después de lograr los dos goles de la victoria ante el Slovan

Es mucho lo que el punta cafetero le ofrece al cuadro bético más allá de su goles, ya que su versatilidad y capacidad de jugar sin balón y asociarse lo han convertido en el delantero franquicia de Pellegrini por delante del irlandés Troy Parrott, quien podría ser alternativa a lo largo del encuentro.

En el caso de que Abde sea reservado, su puesto podría ser cosa de dos, de Rodrigo Riquelme o del canterano José Antonio Morante, quien ha vuelto a ejercitarse después de que una lesión muscular lo dejase fuera de las últimas convocatorias.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que llega a la cita en un momento de dudas tras sumar solo tres puntos de los últimos doce en juego, en cuatro partidos saldados con una sola victoria y tres derrotas.

Esas tres derrotas llegaron, además, sin que el equipo franjirrojo lograse marcar ni un solo gol, algo que preocupa tanto al vestuario como al cuerpo técnico, ya que la falta de acierto les está haciendo perder partidos y acercarse peligrosamente al descenso, algo que quieren evitar.

Para este partido Beñat San José cuenta con la duda del centrocampista Oscar Valentín, que está en la última fase de una lesión en la rodilla derecha.

En cuanto al once titular lo más probable es que Beñat vuelva al esquema táctico de hace dos semanas tras los numerosos cambios que hizo la pasada jornada. De esta forma podría formar de nuevo con una defensa de cuatro con Adriá Pedrosa en el lateral izquierdo y volver con Álvaro García al extremo zurdo.

Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Pablo Fornals; Antony, Isco, Riquelme; y Cucho Hernández.

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid, Pedrosa; Unai López, Pathé Ciss; De Frutos, Isi, Álvaro; Camello.