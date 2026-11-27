"Savio necesita tiempo y trabajar con el equipo médico. Entonces, en 50, 60 u 80 días, no sé cuándo, volverá y será crucial para nosotros en la etapa final de la temporada", dijo De Zerbi este viernes en rueda de prensa.

"Desafortunadamente es una situación difícil que tenemos que aceptar. Es un jugador que ha llegado nuevo esta temporada y está sufriendo estas lesiones, pero así es el fútbol, otros clubes también están sufriendo lesiones", añadió el italiano.

Tras llegar al Tottenham esta temporada a cambio de 87 millones de euros, procedente del Manchester City, Savio solo ha podido en siete partidos, contribuyendo con un gol y una asistencia a los 'Spurs'.