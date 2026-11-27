Blanco Leschuk, quien cumplió 35 años el pasado 5 de noviembre, jugó en el Málaga cedido por el Shakhtar Donetsk ucraniano en la campaña 2018-19, en la que marcó nueve goles cuando militaba en Segunda División, y llega al club torremolinense tras haber militado el pasado curso en el Foolad de Irán.

El atacante de Mendoza, formado en el fútbol argentino, inició su carrera profesional en el Arsenal de Sarandí y el Deportivo Merlo, y cuenta con una dilatada trayectoria internacional, con gran experiencia en diferentes ligas europeas.

En 2014 dio el salto al fútbol europeo de la mano del Anzhi ruso, desde el que pasó al Wydad de Marruecos y posteriormente al Assyriska sueco y al Karpaty Lviv ucraniano, antes de recalar en el Shakhtar Donetsk, con el que llegó a disputar la Liga Europa.

También jugó en el Antalyaspor turco, tras lo que regresó a España al incorporarse al Real Oviedo y luego al Eibar, también en Segunda División, y en los últimos años prosiguió su carrera en el fútbol iraní, en el Esteghlal y el Foolad.