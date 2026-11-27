"Hemos tenido tiempo para prepararnos bien. Llegamos a este momento como queremos llegar, sabemos a lo que nos enfrentamos. Mentalmente nos hemos sabido gestionar para no llegar con nervios incertidumbre o dudas", dijo el estratega en conferencia de prensa.

López habló en la previa del duelo en el que su conjunto se medirá este sábado con Haití en el Health Mansfield Stadium, en Arlington, Texas, Estados Unidos.

Una victoria en esta contienda sería histórica para la selección femenina mexicana para romper el hilo de no clasificarse a las dos más recientes ediciones del Mundial de la categoría; además de la importancia que representará asistir a Brasil 2027, México será sede de esta justa en conjunto con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica en 2031.

López llegó al banquillo de la selección en septiembre del 2022, desde entonces, ha logrado potenciar a las jugadoras para competir contra potencias como Estados Unidos y Brasil, algo que el estratega dijo también se debe al trabajo de sus predecesores.

"Reconozco el trabajo de los seleccionadores y seleccionadoras que estuvieron antes que yo, porque hasta que no estás aquí sabes del gran trabajo que ellos hicieron para que parte de estas jugadoras estén aquí. Ellos encontraron una liga menos desarrollada que lo que encontré yo", señaló.

El timonel no se olvidó del rápido desarrollo que ha tenido la liga femenina en México, la cual nació en el 2017.

"En México se apostó por tener una liga, que cada año es más competitiva que permite a las jugadoras estar en estos contextos internacionales. Una liga con una importante difusión mediática", dijo.

De su lado, Blanca Félix, guardameta del equipo, habló de lo que representa para ellas la posibilidad de lograr la clasificación al Mundial y tener la sede de esta competencia en México en el 2031.

"Me conmueve pensar en que nosotras, como niñas, crecimos teniendo como ídolos a hombres en este deporte. Hoy vivimos estos escenarios y procesos, el partido de mañana, todo es una acaricia a esa niña que lo veía muy lejos y hoy está aquí. Este sueño no sólo es mío, sino de muchas niñas y mujeres adultas que no pudieron cumplir este sueño", puntualizó Félix.