"Compartimos la postura de que la agresión y la violencia no tienen cabida en una Europa civilizada. Agradezco al presidente Macron su compromiso personal con este caso, la asistencia médica dada a las víctimas, las medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos búlgaros y por exigir responsabilidades a los perpetradores", aseguró el primer ministro búlgaro, Rumen Radev.

Radev aseguró en redes sociales que mantuvo una conversación telefónica con Macron en Bruselas, donde los dos dirigentes participaban en una cumbre de la Unión Europea.

Los choques se registraron unos minutos antes del inicio del encuentro, que terminó con la victoria del Olympique de Marsella por 1-0, y cinco de los heridos fueron evacuados al hospital.

El Ministerio de Exteriores de Bulgaria anunció que ha enviado una nota de protesta a las autoridades francesas con la exigencia de que "esclarezcan completamente" en las que se produjo el ataque y "exijan responsabilidades a los autores".