El atacante, cuyo vínculo con el Flu expiraba en diciembre, expresó su satisfacción por continuar en el conjunto carioca y dijo que afronta esta nueva etapa con la ambición de seguir marcando goles y conquistando títulos.

"Es una felicidad muy grande. Tendré más tiempo para hacer más goles, conquistar más cosas y cumplir sueños con el Fluminense. Son los últimos capítulos de mi historia. Estoy muy feliz y agradecido con el club y con la afición", afirmó el argentino, citado en un comunicado.

El delantero, nacido en la ciudad argentina de Posadas hace 38 años, llegó al Fluminense en 2022 y desde entonces se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia reciente del club.

Con 114 goles en 241 partidos, el delantero fue pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores 2023, título que le valió ser reconocido como uno de los grandes héroes del equipo.

Además, el atacante participó de manera decisiva en la obtención de la Recopa Sudamericana de 2024 y de los campeonatos cariocas de 2022 y 2023, consolidando una relación especial con la afición tricolor.

Cano es actualmente el segundo máximo goleador del Fluminense en el siglo XXI y ocupa el tercer lugar entre los mayores artilleros extranjeros de la historia del club.

Asimismo, figura entre los cinco jugadores con más partidos disputados con la camiseta del conjunto de Río de Janeiro.