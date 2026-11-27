El Málaga llega al partido tras una semana complicada con la destitución del director deportivo, Loren Juarros, autor el proyecto malaguista, y vuelve a jugar ante una afición que no percibe movimientos de superación para intentar salir de una situación muy complicada.

Los números del Málaga en la competición son irrisorios, con solamente nueve goles a favor, igualado con el Valencia, y por delante del Getafe, que tiene ocho, y 24 tantos encajados, una sangría sólo superada por la del Racing, que lleva 32 en contra.

El técnico malaguista, Juan Francisco Funes, recupera al defensa Adam Aznou, que cumplió un partido de sanción frente al Osasuna, y al central Fernando Calero, que ha superado unos problemas físicos; y también estará disponible el defensa Diego Murillo, que reapareció tras cinco meses lesionado en el encuentro contra el equipo pamplonica, donde recibió un golpe en la cabeza que le supuso una brecha en la ceja derecha.

Falta por conocer si Funes continuará con un sistema de cinco defensas o volverá al tradicional con cuatro zagueros y dos extremos.

El Athletic Club visita al Málaga con la necesidad de reaccionar tras la dura derrota encajada la pasada jornada frente al Espanyol para recuperar terreno en la lucha por las plazas europeas y evitar complicaciones antes de una recta final del año muy exigente para el equipo de Edin Terzic.

El 0-1 encajado en 'La Catedral' frenó la progresión del conjunto bilbaíno en las últimas semanas y volvió a sembrar dudas sobre un Athletic penalizado por su falta de pegada y un juego demasiado plano y previsible, que facilita la labor defensiva de sus rivales.

La Rosaleda se presenta, por lo tanto, como un escenario propicio, al menos sobre el papel, para que el conjunto rojiblanco trate de recuperar sensaciones frente a un rival acuciado por la necesidad de sumar puntos para salir de la última posición.

Terzic afronta este encuentro con las bajas de los lesionados Dani Vivian, Maroan Sannadi y Gorka Guruzeta, además de la del canterano Christian Imga, integrado en la dinámica del primer equipo y que ha tenido que regresar del Mundial sub 17 por problemas físicos.

Durante la semana, jugadores como Yeray, Berenguer, Yuri o Gerenabarrena han trabajado a menor ritmo que sus compañeros por gestión de cargas, pero todos ellos están a disposición del técnico alemán.

En cuanto al once inicial, es probable el regreso de Gerenabarrena al centro del campo en lugar de Prados, una de las novedades en la alineación de Terzic frente al Espanyol, así como la entrada de Robert Navarro por Berenguer en la banda derecha del ataque. El frente ofensivo lo completarían Sancet y los hermanos Williams, Iñaki y Nico.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Calero, Recio, Murillo, Aznou; Larrubia, Pablo Martínez, Rafa Rodríguez o Ramón Enríquez; Dotor y Niño.

Athletic Club: Unai Simón; Hugo Rincón, Yeray, Laporte, Yuri; Gerenabarrera, Canales; Navarro, Sancet, Nico Williams; e Iñaki Williams.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño).