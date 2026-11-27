El vigente campeón lidera con holgura la clasificación, con once victorias en otras tantas jornadas. El buen estado de forma de Veiga ha sido clave en esa trayectoria.

El excentrocampista del Celta de Vigo no solo lidera el ataque de los 'dragones' —es el máximo goleador del equipo en el conjunto de las competiciones, con siete tantos, y suma cinco asistencias—, sino que también cumple un papel clave en defensa, especialmente en la recuperación del balón en la medular.

Otro español que destaca con la camiseta blanquiazul es el extremo vasco Borja Sainz, máximo goleador del Oporto en la Liga portuguesa, con seis tantos.

Sainz atraviesa su temporada de consagración y lleva tres jornadas consecutivas marcando, una racha que le ha valido un puesto en el once del entrenador Francesco Farioli.

La defensa del Sporting, de la que forma parte Iván Fresneda, también tendrá que prestar atención al internacional español Samu Aghehowa.

El delantero melillense acaba de regresar tras una grave lesión que sufrió en febrero precisamente contra el Sporting. Desde su vuelta ha ido acumulando minutos y ha marcado dos goles en la Liga de Campeones.

El Sporting, en el que también milita el catalán Sergi Altimira, visitará el estadio Do Dragão como tercer clasificado, a nueve puntos del líder. Buscará recortar esa distancia a las órdenes de su nuevo técnico, Paulo Fonseca, que dirigió al Oporto en la temporada 2013/14.

En una campaña de inestabilidad para los 'leones', Fresneda ha sido una de las notas positivas. Su rendimiento en la banda derecha lo ha convertido en un fijo y le ha valido incluso una convocatoria con la selección absoluta española.

El exlateral del Valladolid es un enlace importante con el ataque, que lidera el colombiano Luis Suárez, autor de nueve goles en Liga.

Suárez suma quince tantos en dieciséis encuentros en todas las competiciones. El pasado miércoles firmó un doblete ante el Manchester United en la Liga de Campeones (2-2).

El lunes, el Benfica, segundo clasificado, recibirá al Famalicão (10.º) con el regreso del argentino Gianluca Prestianni, que se ha convertido en su talismán esta temporada.

Prestianni ha marcado en cada uno de sus últimos tres partidos con las 'águilas'. En el más reciente, una victoria por 1-3 ante el Torreense en la Copa, fue sustituido por molestias físicas. El técnico Marco Silva ha adelantado que estará disponible para el próximo encuentro.

Por precaución, Silva dejó fuera al extremo argentino del partido de la Liga Europa ante el Viktoria Plzen checo, en el que el Benfica sufrió su derrota más abultada de la temporada (4-0).

Partidos de la duodécima jornada de la Liga portuguesa:

Vitória de Guimarães - Estrela da Amadora