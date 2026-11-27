El Pachuca, que terminó octavo en la fase regular, venció 2-1 en el juego de ida del jueves pasado, por lo que cualquier empate o victoria en el choque de vuelta le dará pase a la semifinal ante una Chivas que acabaron como líder de la fase regular.

Para consumar esta misión, los Tuzos deberán contar con la mejor versión de Salomón Rondón, máximo anotador del Apertura, quien será el referente ofensivo en solitario, ante la expulsión que sufrió en la ida el neerlandés Oussama Idrissi.

No será sencillo ante un Guadalajara que ha demostrado un equilibrio entre sus líneas y que en la delantera cuenta con la efectividad de Roberto Alvarado.

Gracias a su mejor posición en la tabla en la fase regular, a las Chivas les basta con ganar por diferencia de un gol, para avanzar a la semifinal.

También el domingo, el campeón Cruz Azul, en el que actúa el colombiano Willer Ditta, tiene prácticamente asegurado su pase a la siguiente ronda, luego de que en el juego de ida goleó por 0-4 al León.

La misión para el equipo del argentino Javier Gandolfi se ve imposible, ya que para llegar a la semifinal necesita derrotar a La Máquina por cinco goles de diferencia.

El sábado, el América, que entrena el uruguayo Guillermo Almada, recibirá al Monterrey, en el Estadio Azteca, después de que el pasado miércoles, en el juego de ida de los cuartos de final, empataron sin goles.

A las Águilas, que no ganan desde hace seis juegos, les es suficiente con un empate o cualquier triunfo para avanzar, gracias a su mejor posición en la tabla.

Monterrey debe vencer para obtener su boleto a la semifinal.

El mismo día, en duelo de entrenadores argentinos el Toluca, de Antonio Mohamed, que en el juego de ida salió victorioso 2-0, pagará la visita al Atlas, de Hernán Crespo.

- Partidos de vuelta de los cuartos de final:

Sábado 28: Atlas-Toluca y América-Monterrey.

Domingo 29: Guadalajara-Pachuca y Cruz Azul-León.