El Guadalajara anotó vía un autogol del brasileño Eduardo Dos Santos; los Tuzos dieron la vuelta con tantos del neerlandés Oussama Idrissi.

En el duelo de vuelta, el Pachuca visitará al equipo del entrenador argentino Garbiel Milito el próximo domingo.

Aunque el local tomó el control desde el inicio, las Chivas se fueron arriba en una contra que encabezó Richard Ledezma por derecha, llegó a fondo y centró, pero Eduardo Dos Santos se adelantó en la barrida con la mala fortuna de que incrustó el balón en su portería para el 0-1.

Pachuca intentó reaccionar rápido liderado por Salomón Rondón, máximo goleador de la fase regular del Apertura, quien fue su principal generador de peligro, aunque no estuvo fino en la primera mitad.

En el minuto 12, el venezolano se movió por derecha y quedó en un mano a mano con Raúl Rangel, acción en la que se impuso el guardameta visitante.

Chivas tuvo en el contragolpe su manera de contrarrestar el dominio del rival. Intentó con la velocidad de Fernando González, a quien le faltó calma para definir en una opción que se le presentó a cinco minutos del descanso.

En el segundo tiempo, la presión de los Tuzos dio frutos al 48, en una mala salida del Guadalajara que recuperó Rondón, éste cedió para Oussama Idrissi, quien controló en el límite del área y resolvió con disparo suave sobre el achique que intentó Rangel para empate 1-1.

Al 74, Salomón Rondón volvió a sacudir a la defensa de Chivas, ahora con un disparo cruzado de derecha que alcanzó a desviar el guardameta.

Rondón insistió al 86 con remate de cabeza que atajó Rangel.

En tiempo agregado, Idrissi marcó el 2-1 con un disparo desde fuera del área, luego de lo cual se fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Más tarde, el campeón Cruz Azul visitará al León.