Garnacho, cedido esta temporada por el United, apenas ha disputado 92 minutos con los 'Villanos' repartido en siete encuentros, y este martes se quedó fuera de la convocatoria contra el Galatasaray, pese a que Emery tenía hueco para incluirle al menos en el banquillo.

Esto, unido a que Garnacho ha borrado toda traza de su paso por el Villa en redes sociales, ha despertado los rumores del distanciamiento con el jugador argentino.

"Alejandro está entrenando muy bien y su actitud es fantástica. Al principio de temporada le costaba, porque no estaba en forma. Ahora lo está. Está entrenando bien, pero el equipo está progresando, y cuando no le incluyo en el equipo es porque tengo que elegir a otros jugadores", explicó el técnico vasco en rueda de prensa.

"Tiene mi respeto tanto primero como persona como segundo como jugador, pero no ha participado por esta razón. Eso sí, el fútbol puede cambiar. Es noviembre y claro que está la ventana de fichajes en enero, pero no estamos pensando en ello. Estamos jugando muchos partidos y necesitaremos jugadores. Ahora no está, pero está trabajando bien. Está al nivel que esperábamos de él al principio de temporada".

En Premier League, en los últimos ocho partidos, Garnacho solo ha jugado tres minutos.