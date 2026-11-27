En horas de la mañana, los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina trabajaron en el centro de entrenamiento del club uruguayo Montevideo City Torque.

Lo hicieron en una sesión que estuvo abierta a la prensa por 15 minutos. Allí, los futbolistas hicieron un rondo, antes de comenzar con los trabajos finales de preparación para el duelo ante el brasileño Palmeiras.

Medina no podrá contar para este partido con el suspendido Baltasar Rodríguez, expulsado en el encuentro de vuelta de semifinales ante el brasileño Flamengo, en el que el 'Pincha' se clasificó en una tanda de penaltis en la que brilló el portero uruguayo Fernando Muslera.

Asimismo, lesionado el pasado 7 de noviembre, Joaquín Correa ya comenzó a trabajar con el balón y podría estar en el campo a las órdenes del entrenador.

Este sábado, Estudiantes saltaría al campo del Centenario con Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

Por otra parte, miles de hinchas se encuentran viajando en buses desde la ciudad de La Plata hacia Montevideo para asitir a un encuentro que se jugará a estadio lleno.

Este viernes arribarán a Montevideo, donde las reservas hoteleras se encuentran agotadas desde hace varios días.

Este sábado, Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán en el estadio Centenario desde las 17.00 hora local (20.00 GMT) en busca de la gloria eterna.

De esta forma, reeditarán la final de 1968, disputada en el mismo escenario y que acabó con victoria por 2-0 de los argentinos en el duelo de desempate.

Estudiantes buscará su quinto título tras el de ese año y los de 1969, 1970 y 2009, al tiempo que Palmeiras tratará de conseguir el cuarto después de los obtenidos en 1999, 2020 y 2021.