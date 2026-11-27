El conjunto rojiblanco llegó este año a su sexta final de Libertadores. En las anteriores, logró cuatro títulos (1968, 1969, 1970 y 2009), el primero fue justamente ante el Palmeiras en el estadio Centenario, en Montevideo, donde se disputará el choque este sábado.

Alfonso de Villalobos, subeditor del medio Tiempo Argentino, se autodefine como un "pincha crónico" y desde el jueves está en la capital uruguaya para alentar a su equipo.

"Nosotros tenemos la frase 'sabemos de imposibles'. O sea, es medio imposible que Estudiantes le gane al Palmeiras por la calidad de sus jugadores, por el valor de su plantel, por el peso específico que tiene como club en el continente y por su historia. Pero todo el mundo sabe que Estudiantes tiene un vínculo muy especial con la Copa Libertadores", afirmó en declaraciones a EFE.

Las calles de Montevideo se han llenado de argentinos que, con o sin boletos para ingresar al Centenario, aspiran a vivir la quinta consagración del máximo título continental. Este viernes partieron decenas de buses desde la ciudad de La Plata para trasladar a unos 6.500 hinchas, pero se calcula que hasta 50.000 personas cruzarán el Río de la Plata.

Algunos no viajarán a Uruguay pero, memoriosos, conectan el presente con el pasado dorado.

Horacio Fiebelkorn es escritor, reside en La Plata y tenía nueve años cuando su Estudiantes se alzó con la primera Libertadores, en 1968. Según explicó a EFE, ese equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía era revolucionario ya que venía de consagrarse campeón argentino un año antes, tras romper la hegemonía de los 'grandes' (Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Racing Club e Independiente).

"Ese 1968 se jugaron tres partidos contra Palmeiras por la final: el primero lo ganamos acá en La Plata 2-1; el segundo, en San Pablo, lo perdimos 1-3; y el desempate fue en el Centenario, donde ganamos 2-0", relató Fiebelkorn, al subrayar que Juan Ramón 'Bruja' Verón -padre del exjugador y actual presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón- marcó goles en todos esos encuentros.

Entre sus recuerdos, el escritor platense resaltó la "carga emotiva superior" de no haber visto aquel partido definitorio por televisión: "Los partidos que se jugaban afuera los escuchábamos por la radio que tenía mi papá. El relato radial te infunde un tipo de emoción que en la tele no está presente porque tenés que imaginar todo lo que te están contando".

En las redes sociales de la Copa Libertadores se difundió esta semana un vídeo realizado con inteligencia artificial en el que aparecen integrantes del actual equipo de Estudiantes junto a Osvaldo Zubeldía, Carlos Bilardo y Alejandro Sabella, los tres entrenadores históricos del club.

Respecto a la formación que el actual entrenador Alexander 'Cacique' Medina, tanto De Villalobos como Fiebelkorn se mostraron optimistas por su conexión con la historia del 'Pincha'.

"Me gusta la conducción técnica del 'Cacique', es importante algo en lo que él interviene decididamente, que es que haya en cada línea de la formación jugadores criados en el club", dijo el escritor.

Marcos Rojo, José Sosa, Joaquín Correa y el capitán Guido Carrillo son referentes actuales que debutaron en Primera División en Estudiantes, emigraron a diferentes destinos de las principales ligas del fútbol mundial y regresaron a La Plata para impulsar a la escuadra de sus amores hasta esta final de Libertadores.

"Obviamente somos bilardistas, no podemos adelantar nada y sabemos que vamos en desventaja", señaló De Villalobos sobre la cautela del exentrenador, "pero creemos en nosotros, en nuestra historia y sobre todo en una generación de jugadores que después de triunfar en Europa volvieron para repetir la historia de los que los antecedieron".

Fiebelkorn volvió a conectar la historia con el presente al resaltar que "prácticamente todos los chicos de esta plantilla que se formaron en el club tuvieron trato directo con Juan Ramón Verón en (el centro de entrenamiento de) City Bell".

Desde la avenida 18 de Julio en Montevideo, el periodista entrevistado por EFE resumió su ilusión en vísperas del partido: "Vamos a dejar el alma y a tratar de traer la quinta".