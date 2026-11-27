El equipo de Javier Aguirre se ejercitó en la Ciudad Deportiva de Paterna con Arnaut Danjuma, que regresó el jueves tras terminar el permiso que le concedió el club por el fallecimiento de su padre, y con David Otorbi trabajando con normalidad. Sin embargo, el campeón del mundo con Argentina no pudo completar el entrenamiento por dicha molestia.

Los dos extremos podrán ser las novedades del equipo respecto al partido en Vallecas, en el que ninguno tuvo minutos, junto a José Luis Gayà, que cumplió su sanción de un partido. Danjuma abandonó la concentración por el fallecimiento de su padre después de estar en duda su participación por arrastrar molestias en el muslo derecho, mientras que Otorbi no contó con minutos porque salía de una lesión muscular.

El resto del grupo también trabajó con normalidad a excepción de Dimitri Foulquier, que sigue con su plan específico de entrenamiento, Jesús Vázquez, que cayó lesionado a principios de octubre de la musculatura del aductor de la pierna derecha, y el lesionado de larga duración Diego López que no se ejercitaron con el resto.

El extremo Sergi Canós también sigue acumulando entrenamientos con el grupo después de su lesión de ligamento cruzado anterior sufrida en abril cuando militaba cedido en el Valladolid, pero el futbolista no tiene ficha, por lo que no puede participar en los partidos y el club debe decidir qué hacer con su situación en enero.