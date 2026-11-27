En concordancia con lo que también indicó el entrenador Abel Ferreira, el capitán del Verdao dijo en conferencia de prensa que toda la semana entrenaron la parte táctica y que en las últimas horas será fundamental trabajar la parte emocional.

Agregó que antes de cada partido continúa poniéndose nervioso y puntualizó que cuando alguien deja de sentirlo entonces tiene que dejar de jugar al fútbol.

Por otra lado, Gómez resaltó que el grupo se preparó de la mejor manera y que se merece vivir momentos como el de este sábado, cuando Palmeiras se enfrente con Estudiantes por la final de la Copa Libertadores.

Recordó que ese es un torneo difícil, destacó el trabajo de su equipo en las fases previas y dijo que los hinchas valoran lo hecho en la temporada.

"Estoy muy agradecido de haber vivido momentos como todos estos, porque para estar aquí uno atraviesa muchas cosas. El equipo de Palmeiras merece estar en esta final y vamos a tratar de honrar el fútbol y a Palmeiras dando todo y haciendo lo mejor posible. Esperamos que eso funcione y llevar alegría a la hinchada", indicó el capitán, quien ya ganó con el conjunto brasileño las copas de 2020 y de 2021.

Finalmente, consultado por su rival, Gómez dijo que es un equipo fuerte que sabe afrontar encuentros con presión y que Palmeiras deberá cuidar todos los detalles para contrarrestar las virtudes de Estudiantes.

Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán este sábado desde las 17.00 hora local (20.00 GMT) en una final de la Copa Libertadores que se disputará a estadio lleno.

El conjunto brasileño buscará su cuarto título tras los obtenidos en 1999, 2020 y 2021, mientras que Estudiantes aspira a obtener su quinto trofeo.