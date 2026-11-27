En un comunicado publicado en su página web, el Oporto afirma estar "de luto" por la muerte de Juary, a quien describe como "una figura imprescindible de una de las páginas más gloriosas de la historia del club".

En la final de aquella edición, disputada en Viena (Austria), Juary salió del banquillo y dio el pase para que Madjer empatara de tacón ante el Bayern de Múnich en el minuto 77. Dos minutos después, el brasileño marcó el 2-1 definitivo.

"Fue en gran parte gracias a Juary que el Oporto alcanzó la cima del fútbol europeo y mundial", escribió el club.

El delantero jugó en el Oporto entre 1985 y 1988, periodo en el que también conquistó una Copa Intercontinental, una Supercopa de Europa, dos Ligas y una Copa de Portugal.

A lo largo de su carrera, Juary militó en el Santos brasileño, los Leones Negros de México y el Inter de Milán, entre otros clubes, y fue internacional con Brasil en dos ocasiones.