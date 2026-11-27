En los cuartos de final del Campeonato W de la Concacaf, el equipo dirigido por el seleccionador español Pedro López, saldrá a vencer a las caribeñas para regresar a los Mundiales después de haber quedado fuera de los dos más recientes.

Hace cuatro años, en Monterrey, México dejó ir la posibilidad de llegar al Mundial al quedar en el último lugar de su grupo, a pesar de jugar en casa. Aquella vez, la seleccionadora Mónica Vergara ignoró a la delantera Charlyn Corral, quien pasaba por un gran momento y sin ella el equipo no anotó goles en tres partidos.

De las tres derrotas, la más dolorosa para las mexicanas fue la goleada de Haití, que se impuso con anotaciones de Roselord Borgella, Nerilia Mondesir y Sherly Jeudy. Las dos últimas aparecerán este sábado en un duelo que tiene mucho de revancha.

López cuenta con un equipo equilibrado en todas sus líneas, con un ataque liderado por Corral, recién elegida mejor delantera del mundo; Scarlett Camberos, candidata al Balón de Oro de la FIFA; y la talentosa centrocampista Jacqueline Ovalle, del Orlando Pride.

Rebeca Bernal, del Manchester United, es la líder de la defensa, que tratará de detener a Mondésir, del Seattle Reing FC, a Britany Raphino, del Inter de Milan; y a Roseline Eloissaint, del RC Lens; cabezas del ataque de las caribeñas, dirigidas por la sueca Pia Sundhage.

Desde la llegada de López, poco después del fracaso en el premundial, el tri ha crecido; alcanzó la semifinal de la Copa Oro del 2024, en la que cayó ante Brasil; ganó el oro en los Panamericanos de Chile 2023, y en los Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y 2026.

México ocupa el vigésimo octavo lugar del ránking, 20 escaños encima de Haití, cuadragésimo octavo. Sin embargo, mañana se espera un duelo parejo, en el que las mexicanas deberán mantener el orden atrás y que sus delanteras sean contundentes.

El ganador se clasificará al Mundial y accederá a la semifinal, en la cual buscará su boleto para los Juegos Olímpicos de 2028.

México: Esthefanny Barreras; Kenti Robles, Rebeca Bernal, Kimberly Rodríguez, Aaliyah Farmer; Reyna Reyes, Alice Soto, Alexia Delgado, Jacqueline Ovalle; Scarllet Camberos, Charlyn Corral. Seleccionador: Pedro López.

Haití: Kaina Cesar; Jennyfer Limage, Kethna Louis, Tabita Joseph, Amandine Pierre-Louis; Melchie Dumornay, Sherly Jeudy, Jasmine Vilgrain; Nérilia Mondésir, Britany Raphino, Roseline Eloissaint. Seleccionadora: Pia Soundhage