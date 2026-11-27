"Con este evento la Real Sociedad sigue reforzando su vínculo con la afición japonesa. El objetivo del Cup Tour es acercar el legado del club y su identidad a una comunidad que no deja de crecer en Japón", señaló en un comunicado el conjunto vasco, en el que milita Kubo desde 2022.

La exposición, denominada 'Real Sociedad Cup Tour', se celebra este sábado y domingo en Blue-ing!, un espacio dedicado a la cultura futbolística dentro del complejo Tokyo Dome City, junto a la sede de la Federación Japonesa de Fútbol.

La muestra, de acceso gratuito, permite a los visitantes fotografiarse junto al trofeo, contemplar botas, guantes y camisetas de jugadores del equipo y recorrer espacios dedicados a la historia del club, según detalló la entidad en su página web.

La exposición celebró el viernes una apertura privada a la que asistieron periodistas japoneses, miembros de la Peña Reala Nippon y aficionados locales.

"Para la Real Sociedad es muy importante sentirse querida y apoyada aquí, en Japón. Cada vez que venimos, nos hacéis sentir como en casa. Ese cariño y esa conexión significan mucho para nuestro club, y nos dan energía para seguir tendiendo puentes entre nuestras dos culturas", señalaron durante el acto representantes del club, según otro comunicado.

La Real Sociedad conquistó el pasado 18 de abril su cuarta Copa del Rey al imponerse al Atlético de Madrid por 4-3 en la tanda de penaltis, tras empatar 2-2 en una final disputada en el estadio La Cartuja de Sevilla, donde su capitán, Mikel Oyarzabal, recibió el trofeo de manos de Felipe VI.