Negociaciones paralizadas por la crisis deportiva

Pese a esta renovación, el club inglés continúa trabajando en una extensión de contrato más larga para el portugués, quien ha sido uno de los jugadores más importantes desde que llegó en el mercado invernal de 2020. Hasta la fecha, Fernandes ha disputado 343 partidos con el United y ha marcado 115 goles.

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En los últimos mercados se ha rumoreado con su salida, sobre todo por la mala situación deportiva del club, incapaz de luchar por los grandes títulos. Sin embargo, Fernandes, que reconoció haber estado en conversaciones con la directiva, admitió que su intención siempre ha sido la de quedarse en el United.

El portugués también declaró hace pocos días que las negociaciones para ampliar su vínculo están paradas y que lo más importante en estos momentos es redirigir el rumbo del equipo, que se encuentra en puestos de descenso en la Premier League y solo conoce una victoria en liga esta temporada.

Protagonismo en Europa

En su último partido con el United, Fernandes contribuyó con dos goles al empate de los dirigidos por Mauricio Pochettino contra el Sporting de Portugal, un resultado que los deja en puestos de playoff con siete puntos tras cinco jornadas.