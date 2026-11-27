El delantero noruego, que no ha visto puerta en ninguno de los últimos tres partidos del equipo, pese a disputar los noventa minutos en todos ellos, mostró su malestar después de que el City sumara el cuarto encuentro consecutivo sin ganar al empatar este martes contra el Nápoles.

"Erling es un ganador. Es normal que no esté contento porque no ganamos partidos, pero no es solo Erling, es todo el mundo. Solo hace unas semanas estaba jugando genial. Ahora está triste y yo estoy triste porque no ganamos partidos, pero este es nuestro trabajo. Esto es el fútbol", dijo Maresca este viernes en rueda de prensa.

El técnico italiano también fue cuestionado por los gestos de frustración del delantero sobre el campo.

"Creo que también gesticular cuando ganamos partidos y no le llega la pelota. Es un delantero y vive del gol y de ganar partidos. Si no marcan o si no ganan, están tristes. Seguro que no está contento, pero todos estamos igual".

Maresca también comentó que Haaland se está entrenando con normalidad y que no ve ningún problema con el delantero noruego, que tiene contrato con el City hasta 2034.