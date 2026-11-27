El mítico estadio Centenario será testigo este sábado de un duelo que comenzará a las 17.00 hora local (20.00 GMT) y se jugará con localidades agotadas por los hinchas que cruzaron fronteras para alentar a los suyos.

Miles de personas llegarán en avión a Montevideo antes del duelo, miles lo harán en buses desde la ciudad argentina de La Plata e incluso dos lo hicieron recorriendo más de 600 kilómetros en bicicleta para cumplir una promesa.

Campeón en 1999, 2020 y 2021, Palmeiras buscará convertirse en uno de los brasileños con más títulos en la historia del certamen. Intentará hacerlo en el mismo estadio en que fue campeón por última vez, cuando venció a Flamengo con anotaciones de Raphael Veiga y Deyverson.

Mientras tanto, Estudiantes irá por el quinto título después de los conquistados en 1968, 1969, 1970 y 2009. Tratará de hacerlo en el mismo estadio y ante el mismo rival que ganó su primera Libertadores gracias a los goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón -padre del actual presidente del club, Juan Sebastián Verón-.

Integrantes de la historia grande del fútbol, ambas escuadras saben que cuando el venezolano Jesús Valenzuela marque el inicio del juego llegará la hora de escribir una nueva página.

Por ello, sus entrenadores no se guardarán nada y los jugadores que se perdieron alguno de los últimos partidos de sus respectivos equipos por lesión lo darán todo para estar a disposición y poder sumar minutos.

El uruguayo Joaquín Piquerez, quien no estuvo en los tres últimos juegos que afrontaron los dirigidos por el portugués Abel Ferreira, trabajó este miércoles a la par de sus compañeros, al igual que lo hizo el central Murilo.

Es casi un hecho que ambos será titulares en un once que iría con Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Piquerez; Juan Manuel López, Jhon Arias y Vitor Roque.

Del otro lado, lesionado el pasado 7 de noviembre, Joaquín Correa ya comenzó a trabajar con el balón y podría estar en el campo a las órdenes de Alexander Medina.

Más allá de esto, el equipo que no tendrá por una suspensión a Baltasar Rodríguez jugaría con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

De esta forma, en los 194 países del mundo que se podrá observar la final podrán disfrutar de un juego al que no le faltarán mundialistas y campeones de la Copa Libertadores, de la Copa América y de la Liga Europa de la UEFA.

Serán 90 minutos de fútbol que podrán extenderse hasta los 120 o incluso hasta los penaltis.

Mientras tanto, la gloria eterna de la Copa Libertadores esperará en el estadio Centenario de Montevideo por el equipo que levantará el trofeo. Conquistarla será la misión.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Juan Manuel López, Jhon Arias y Vitor Roque. Entrenador: Abel Ferreira (POR).

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo. Entrenador: Alexander Medina (URU).

Árbitro: El venezolano Jesús Valenzuela, asistido por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno. El venezolano Juan Soto estará al frente del VAR.

Cancha: Estadio Centenario de Montevideo.