La plantilla llevó a cabo en el complejo deportivo del club Albion una sesión de trabajo que estuvo abierta por quince minutos a la prensa. Los jugadores hicieron ejercicios físicos y con el balón.

Palmeiras saltaría al campo con Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; José Manuel 'Flaco' López, Jhon Arias y Vitor Roque.