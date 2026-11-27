Palmeiras se entrena en Montevideo y Piquerez estará desde el inicio
Montevideo, 27 nov (EFE).- Palmeiras se entrenó este viernes en Montevideo, a un día de la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes, con el uruguayo Joaquín Piquerez, quien volvió a trabajar junto a sus compañeros y será titular en el Estadio Centenario tras haber superado una lesión.
La plantilla llevó a cabo en el complejo deportivo del club Albion una sesión de trabajo que estuvo abierta por quince minutos a la prensa. Los jugadores hicieron ejercicios físicos y con el balón.
Palmeiras saltaría al campo con Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; José Manuel 'Flaco' López, Jhon Arias y Vitor Roque.