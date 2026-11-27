El vencedor del encuentro se asegurará su presencia en la cita mundialista y se enfrentará el próximo martes en semifinales con el ganador del partido entre México y Haití, mientras que el perdedor se medirá el miércoles al derrotado de ese mismo cruce por una plaza en la repesca intercontinental.

Panamá, dirigida por la española María Antonia 'Toña' Is, aspira a disputar el segundo Mundial de su historia tras debutar en Australia y Nueva Zelanda 2023, así como a conseguir su primera clasificación para unos Juegos Olímpicos.

El conjunto panameño superó la fase preliminar con un pleno de cuatro victorias, 15 goles a favor y dos en contra ante Curazao, San Cristóbal y Nieves, Aruba y Cuba.

Is no podrá contar con dos de sus habituales titulares, la centrocampista Marta Cox y la defensa Arlén Hernández, ambas lesionadas. Esta última ha sido sustituida en la convocatoria por Sara Nieto.

La seleccionadora española dispone de jugadoras experimentadas como la guardameta Yenith Bailey, la centrocampista Aldrith Quintero y las delanteras Riley Cohn y Lineth Cedeño.

Panamá no disputa un encuentro internacional desde junio, cuando empató sin goles con Jamaica, tras la cancelación de los dos amistosos previstos en octubre ante Nueva Zelanda.

Por su parte, Canadá, campeona olímpica en Tokio 2020 y subcampeona continental en 2022, afronta el encuentro tras empatar 1-1 y perder 3-4 ante Dinamarca en dos amistosos disputados en octubre.

La seleccionadora de Canadá, la inglesa Casey Stoney, reconoció este viernes que una de sus prioridades es mejorar la respuesta defensiva de su equipo ante los contragolpes.

"Estábamos satisfechas con nuestra producción e intención ofensivas y con las ocasiones que creamos, pero no con lo mucho que concedimos en las transiciones", explicó Stoney en rueda de prensa.

La delantera canadiense Cloé Lacasse destacó la importancia del encuentro: "Estos partidos son los más importantes porque son los que tenemos que ganar para llegar a esos grandes momentos y a esas grandes oportunidades como futbolistas".

El campeonato también determinará los representantes de la Concacaf en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Los dos finalistas y el tercer clasificado obtendrán el billete olímpico, al igual que el cuarto clasificado si Estados Unidos, que tiene asegurada su participación como anfitrión, termina entre los tres primeros.