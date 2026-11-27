Al tratarse de un partido fuera de las fechas FIFA, el seleccionador de Perú, el brasileño Mano Menezes, cumplió con el pronóstico de ofrecer una lista integrada principalmente por futbolistas que militan en la liga peruana, debido a que los jugadores de otras ligas no tienen la facilidad para desvincularse en esos días de la actividad de sus respectivos clubes.

Así, los dos únicos jugadores que militan clubes en el extranjero y que podrán cumplir con la citación de Menezes son Soyer, que ya ha estado también presente en las últimas convocatorias, y Bilbao, defensa del Carabobo, que es venezolano de nacimiento que también tiene la nacionalidad peruana, y que se estrena en una convocatoria de la Bicolor.

El técnico brasileño ha nutrido su convocatoria de 24 jugadores con nombres de clubes como Cienciano, Deportivo Garcilaso, Melgar, Comerciantes Unidos y Cajamarca, acostumbrados a jugar en la altitud, pues el partido contra Panamá tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, de Cusco, a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

Menezes también ha prescindido de convocar a jugadores de Alianza Lima, Universitario y Sport Huancayo, clubes que en diciembre disputarán la fase final de la Liga 1 de Perú para definir al campeón nacional de 2026.

En el amistoso contra Panamá, la selección peruana seguirá probando jugadores con miras a las eliminatorias para el Mundial de 2030, ahora en la altitud de Cusco, donde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) evalúa jugar eventualmente algunos partidos del proceso clasificatorio.

La Bicolor ganó en noviembre por 2-0 a Bolivia en un amistoso disputado en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima, lo que supuso el segundo triunfo en los nueve partidos diputados bajo la era de Mano Menezes, que tomó las riendas de Perú con la misión de renovar el equipo y crear la estructura que compita en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2030.

Los veinticuatro jugadores convocados son los siguientes:

Porteros: Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y César Bautista (Sporting Cristal).

Defensas: Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso), Arón Sánchez (Juan Pablo II), Carlos Cabello (Cienciano), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Jonathan Bilbao (Carabobo-VEN), Mathías Llontop (Sport Boys), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar) y Samuel Pereda (Alianza Lima).

Centrocampistas: Beto Da Silva (Deportivo Garcilaso), Diego Soto (Cusco), Erinson Ramírez (Juan Pablo II), Gerson Barreto (Cienciano), Hernán Lupú (Alianza Atlético), Mauricio Arrasco (Cajamarca) y Oslimg Mora (Sport Boys).

Delanteros: Bassco Soyer (Gil Vicente-POR), Christopher Olivares (Deportivo Garcilaso), Jhonny Vidales (Melgar), Matías Succar (Cienciano) y Maxloren Castro (Sporting Cristal).