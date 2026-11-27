En las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en la ciudad de Chincha, situada a unos 300 kilómetros al sur de la capital Lima, Perú se llevó el triunfo con los goles de las juveniles peruano-estadounidenses Kaylee Hanna, que debutaba con la selección mayor, y Valerie Villar, que hizo su primer gol con la camiseta bicolor.

Hanna hizo un gol de bella factura con una jugada personal en la que se internó en el área y perfiló un remate cruzado y ajustado al palo más lejano del arco, mientras que Villar anotó con un remate raso cruzado tras ganar por velocidad y fuerza a la defensa.

Para Hanna este era su primer partido la selección absoluta tras haber jugado previamente en la selección sub-17, mientras que Villar ya había tenido sus primeros minutos en los amistosos anteriores de Perú frente a Filipinas, pero hasta ahora no había logrado anotar.

El segundo amistoso entre Perú y República Dominicana está previsto para el domingo 29 de noviembre a las 11:00 hora local (16:00 GMT) en las mismas instalaciones de Chincha.

Posteriormente, la selección peruana se medirá por primera vez en su historia a Alemania, en un amistoso que se disputará en Río de Janeiro (Brasil) el viernes 4 de diciembre.