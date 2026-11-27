El extremo izquierdo sufrió una lesión muscular en el empate a dos contra el Bayern de Múnich en octubre y se ha perdido los últimos siete encuentros de los 'Gunners' por este problema.

Sin Saka, el Arsenal ha ganado cuatro partidos, ha empatado dos y ha quedado eliminado de la Copa de la Liga contra el Fleetwood Town. Noni Madueke ha sido el sustituto habitual en la banda izquierda para el inglés, que también se perdió la última convocatoria de Thomas Tuchel.

Mikel Arteta confirmó que Saka ha vuelto a entrenarse, aunque no dijo si en solitario o con el grupo, y se espera que vuelva a tener minutos en los próximos días. El duelo del domingo contra el Manchester City seguramente llegue demasiado pronto para el extremo, pero después puede tener oportunidades contra el Brentford o el Tottenham Hotspur, antes de que los 'Gunners' reciban en el Emirates Stadium al Real Madrid el 9 de noviembre.

Este choque es de vital importancia para los de Arteta porque ya se han dejado varios puntos en este fase de grupos de la Champions League. Han ganado tres partidos, pero empataron contra el Bayern y frente al Borussia Dortmund, por lo que si quieren abrochar su posición entre los ocho primeros necesitarán sacar un buen resultado contra los 'Blancos' en Londres.