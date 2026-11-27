El Grupo A de los cuadrangulares lo lidera Atlético Nacional con cuatro puntos, seguido de Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín (DIM) con tres cada uno, mientras que el Once Caldas cierra la zona con una unidad.

Justamente estos dos últimos equipos se enfrentarán el domingo en el estadio Atanasio Girardot con la mirada puesta en sobrevivir.

El partido del sábado en Bogotá será clave para ambos equipos porque supondrá una oportunidad para picar en punta y acercarse a la final del campeonato.

Santa Fe viene de golear por 3-0 al Once Caldas con un partido sobresaliente del uruguayo Franco Fagúndez, que anotó un gol y sirvió dos asistencias.

Atlético Nacional, entre tanto, goleó por 4-1 al DIM el miércoles pasado en un partido que tuvo como gran figura a James Rodríguez, que no sólo hizo dos asistencias sino que también fue el eje del ataque del equipo.

El conjunto verdolaga, dirigido por Lucas González, tratará de mantener el buen nivel mostrado ante el Medellín y para ese propósito se espera que ante Santa Fe sean titulares también el portero argentino Franco Armani, el central William Tesillo, el creativo Edwin Cardona, el volante Elías Cabrera y el goleador Alfredo Morelos.

El creativo Juan Fernando Quintero y el delantero Jackson Martínez, las dos grandes figuras del Medellín, se convirtieron en la esperanza del equipo para el partido ante Once Caldas, pues posiblemente ambos tengan un lugar en la titular del equipo.

Quintero, que apenas ha pescado minutos en los últimos dos juegos, y Martínez, que cada día luce mejor físicamente tras haber regresado de un retiro de seis años, tienen la llave para el Medellín en el partido del domingo.

Sin embargo, al frente estará Once Caldas que necesita levantar cabeza tras perder ante Santa Fe en Bogotá. Los dirigidos por Carlos 'Panelo' Valencia, sin embargo, saben que a pesar de esta derrota vienen en un buen momento en general y tratará de llevarse la victoria de Bogotá.

El Grupo B, entre tanto, lo lideran América de Cali y Millonarios, que se enfrentarán este viernes en Bogotá, con cuatro puntos, seguidos de Deportivo Cali y Bucaramanga, con uno, que disputarán también hoy su partido de esta jornada.

27.11: Deportivo Cali-Atlético Bucaramanga y Millonarios-América de Cali.

28.11: Independiente Santa Fe-Atlético Nacional.