“Es una semana importante para el país, ojalá que podamos votar todos y no hablo de política”, expuso en rueda de prensa tras el entrenamiento del Atlético de Madrid.

España celebra el 29 de noviembre elecciones generales de las que saldrá la nueva composición de las Cortes, que votarán al presidente del Gobierno por un período de cuatro años. El actual jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, vuelve a ser candidato frente al principal líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo.