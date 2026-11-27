“Hablamos sobre todo con Mateu (Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid) para trabajar en la búsqueda de siempre de seguir mejorando y, obviamente, dentro de las necesidades y posibilidades que tenga el club, pero sí, necesitamos futbolistas”, aseguró cuando fue cuestionado por el próximo mercado.

Simeone insistió después en ello, cuando fue preguntado por si se ve a su equipo más cerca del Barcelona y del Real Madrid: “Eso lo va a determinar el final de temporada, la acumulación de partidos… Está claro que necesitamos reforzarnos para seguir pudiendo estar cerca del lugar donde estamos. Si no, se hace muy difícil. Esa es la búsqueda que vamos a tener en diciembre”.

Más allá de su mensaje hacia el mercado, más nítido que nunca a estas alturas del curso, el Atlético compite por avanzar posiciones en LaLiga EA Sports y alcanzar la cima de la tabla. Ahora está a cinco puntos del liderato del Barcelona y a dos de la segunda plaza del Real Madrid.

Este sábado visita al Elche en el Martínez Valero. "Es un equipo que no ha sacado buenos resultados en su casa (no ha ganado todavía como local, con un punto hasta ahora en su estadio), pero compite bien. Ha jugado bien la mayoría de todos los partidos que he visto, ha competido en un nivel que podía haber ganado o empatado y tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño”, analizó el técnico sobre su rival, que es penúltimo.

No habrá 72 horas de margen entre la finalización de su victoria contra el Viking en la Liga de Campeones y el inicio de su encuentro de Liga en el Martínez Valero. En concreto, serán 67 horas y media. ¿Cómo lo ve Simeone? “Que mañana a las seis y media tenemos que estar bien”, contestó.

No tiene “ni idea” Simeone de si el título de Liga se irá por encima de los cien puntos al final de la campaña. “El destino no lo sabemos, lo sabe solamente Dios. Habrá que preguntarle a él a ver cómo vamos a terminar”, declaró el entrenador argentino, que habló de diversos nombres en rueda de prensa, entre ellos Jonathan David.

“En todo momento, más allá de que no haya participado en algunos de estos últimos partidos, un jugador que nos sirve, nos ayuda, que tiene desmarques importantes y movimientos para el equipo que los necesitamos y ojalá que, cuando le toque entrar, lo haga como lo hizo en los primeros momentos desde que llegó”, afirmó.

También fue preguntado por Rodrigo Mendoza, que llegó hace un año casi precisamente desde el Elche. “Está creciendo. Evidentemente, el cambio ha sido importante. Le costó al inicio agarrar ese ritmo y esa fuerza que se necesita para estar como está hoy, que está entrando más y está compitiendo mejor”, valoró.

“Se preparó muy bien en la pretemporada para llegar con mejores herramientas a competir. Es un chico que tiene condiciones y calidad y a esa calidad y esas condiciones le siga aumentando esa fuerza y esa energía e intensidad que se necesita para competir”, añadió Simeone.

En el Elche juegan Germán Valera y Javi Morcillo, que debutaron en la élite con Simeone en el Atlético de Madrid.

“Lo de Valera está siendo muy bueno, ha crecido bastante en todo este último tiempo, ha innovado posiciones diferentes a la que siempre estaba acostumbrado a jugar y tiene trabajo y velocidad. Lo conocimos de chico acá cuando estuvo y siempre le deseamos lo mejor a los chicos que pasaron por el club”, repasó.

“Y Morcillo, corazón, trabajo e inteligencia para interpretar los posicionamientos que necesita el equipo defensivamente, está ayudando mucho al Elche en esa posición y mañana nos veremos y saludaremos”, añadió.