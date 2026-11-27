Jose Mourinho había adelantado el estado de salud de sus jugadores en la rueda de prensa previa. "A los enfermos los queremos apartados, los queremos lejos de nosotros", bromeó, respecto al lateral inglés, afectado por un proceso gripal. También resaltó que Ferland Mendy, que entrena con el equipo desde hace semanas, pero que todavía no ha entrado en ninguna convocatoria, se sentará en el banquillo este sábado frente al Alavés.

Quien sí estuvo presente fue el neerlandés Denzel Dumfries, que se perdió el entrenamiento del lunes por unas molestias que no revistieron mayor gravedad. El lateral entró en la convocatoria del encuentro para el PSV del pasado martes, aunque no dispuso de minutos, y ya está recuperado.

En la sesión, abierta a los medios de comunicación en sus primeros minutos, la plantilla comenzó con trabajo de activación y rondos, para continuar con ejercicios físicos y tácticos y terminar con series de partidos en campo de dimensiones reducidas.

Mourinho había considerado que su equipo tenía descanso suficiente entre el encuentro del martes y el de este sábado: "Yo digo siempre que dos días entre partidos es poco, tres días es bien, lo que significa que pienso que no vamos a tener ningún tipo de problema con los jugadores que han jugado el último partido".

Siguen trabajando al margen de sus compañeros Endrick, que sufrió este lunes una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda; Raúl Asencio, recuperándose de una fractura por estrés en su tibia derecha; y Rodrygo, en el tramo final de su grave lesión de rodilla, quien además, según Mourinho, también está enfermo.

"Rodrygo está trabajando mucho, ha cambiado el chip, porque al inicio me parecía un chico un poco adaptado a la lesión y, en este momento, está trabajando fuerte. Está todavía un poquito lejos, aunque está en lista 'Champions' no veo que juegue contra el Arsenal ni en Liga hasta el final de 2026. Es un jugador con una calidad increíble, será uno más para una plantilla increíble con jugadores extraordinarios", había declarado el portugués.

El Real Madrid recibe al Alavés este sábado (21.00 horas CET) en el Santiago Bernabéu en busca de la que sería su undécima victoria consecutiva entre todas las competiciones. El equipo blanco no debe dejar de sumar triunfos en la competición doméstica si no quiere perder la estela del Barcelona, líder, con tres puntos de ventaja.