El Bayern enfrentó un partido más en medio de la racha de bajas que atraviesa. Se trataba del segundo compromiso después de las lesiones de Harry Kane y Olise a cuyas ausencias se agregaban las de Jamal Musiala, Alphonso Davies y Serge Gnabry.

Luis Díaz, recien recuperado de una lesión muscular, al menos estaba en el banquillo. El entrenador, Vincent Kompany, optó además por dar descanso a algunos titulares habituales en la parte de atrás como Dayot Upamecano y Konrad Laimer -este último había sido ensayado como delantero centro ante el Lille- y también a Nathaniel Brown, que últimamente ha tenido que jugar de extremo.

Todo eso abrió el paso para jóvenes y canteranos, como Noah Codjo-Evora, que salió de titular en punta de ataque, o Sapoko Ndiaye. La formación, con excepciones como las de Joshua Kimmich, Aleksandr Pavlovic o Jonathan Tah, tenía mucho de segundo equipo.

No obstante, el Bayern salió en plan de apoderarse de la pelota y logró que el partido se plantease como suelen plantearse los partidos del club bávaro, en el campo contrario y con el rival defendiéndose y tratando de contragolpear.

Sin embargo, al Bayern -con cerca de un 80 por ciento de posesión de pelota- tenía dificultades para romper la última linea del Hamburgo y crear ocasiones de peligro.

Hacia el final del primer tiempo, vino la expulsión del Kimmich, que reaccionó con una agresión ante una fuerte entrada de Rössing Lelesiit.

En el segundo tiempo, con el Bayern en inferioridad numérica, el Hamburgo, que siguió sin tener mucha posesión, tuvo más fácil defender y tuvo que hacer menos desgaste físico.

Hacia adelante los hanseáticos también tuvieron una buena ocasión en el 78 tras un saque de banda y un desborde de Adeline que terminó con un remate ligeramente desviado.

0 Hamburgo: Heuer Fernandes; Bornauw, Buskovic, Omari; El Quadhi (Jatta, 65), Adeline, Grömnbaeck, Möller Wolfe; Rössing Lelesiit (Stange, 65), Lemke (Fabio Vieira, 65); Daka (Moffi, 76).

0 Bayern: Urbig; Boey, Tah, Kim, Stasinic; Kimmich, Bischof; Karl (Laimer, 52) (Brown, 87), Pavlovic, Sapoko Ndiaye (Luis Díaz, 46); Codjo-Evora.

Árbitro: Bastian Dankert. Amonestó a Möller Wolfe, El Quadhdi, Jatta y expulsó a Kimmich con roja directa.

Incidencias: partido de la jornada de la Bundesliga disputado en el Volksparkstadion de Hamburgo.